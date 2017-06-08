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200-килограммовый аллигатор столкнулся с самолетом в Орландо

, ИА "Амител"
Рептилия подпрыгнула, когда небольшой самолет пересекал ВПП

Фото: facebook.com

Необычный инцидент произошел в аэропорту Orlando Executive в Орландо (штат Флорида, США). Там аллигатор врезался в крыло самолета, пишет Life.

Отмечается, что небольшой самолет пересекал взлетно-посадочную полосу, когда аллигатор подпрыгнул и ударился о крыло воздушного судна.

Издание пишет, что от удара рептилия погибла, а самолет был поврежден. Местные СМИ уточняют, что вес аллигатора составлял свыше 200 кг.

Местный пилот Брэд Прис назвал инцидент "одной из самых безумных вещей", которые он видел за все годы в авиации. "Добро пожаловать во Флориду", — добавил он под снимком c рептилией на своей странице в Facebook.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2017 15:11
- гость -

хотел улететь бедолага:_pilot:

0  0
8.06.2017 15:19
Мимопроходящий

Товаришь старшина! А крокОдилы летают?
- Ты чё? Дурак? Конечно не летают!
- А полковник сказал, что летают.
- Ну разве, что нызэнько - нызэнько...

0  0
8.06.2017 15:40
- гость -

хаа

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