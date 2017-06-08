Фото: facebook.com
Необычный инцидент произошел в аэропорту Orlando Executive в Орландо (штат Флорида, США). Там аллигатор врезался в крыло самолета, пишет Life.
Отмечается, что небольшой самолет пересекал взлетно-посадочную полосу, когда аллигатор подпрыгнул и ударился о крыло воздушного судна.
Издание пишет, что от удара рептилия погибла, а самолет был поврежден. Местные СМИ уточняют, что вес аллигатора составлял свыше 200 кг.
Местный пилот Брэд Прис назвал инцидент "одной из самых безумных вещей", которые он видел за все годы в авиации. "Добро пожаловать во Флориду", — добавил он под снимком c рептилией на своей странице в Facebook.
Комментарии
хотел улететь бедолага:_pilot:
Товаришь старшина! А крокОдилы летают?
- Ты чё? Дурак? Конечно не летают!
- А полковник сказал, что летают.
- Ну разве, что нызэнько - нызэнько...
хаа