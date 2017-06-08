Фото: facebook.com

Необычный инцидент произошел в аэропорту Orlando Executive в Орландо (штат Флорида, США). Там аллигатор врезался в крыло самолета, пишет Life.

Отмечается, что небольшой самолет пересекал взлетно-посадочную полосу, когда аллигатор подпрыгнул и ударился о крыло воздушного судна.

Издание пишет, что от удара рептилия погибла, а самолет был поврежден. Местные СМИ уточняют, что вес аллигатора составлял свыше 200 кг.

Местный пилот Брэд Прис назвал инцидент "одной из самых безумных вещей", которые он видел за все годы в авиации. "Добро пожаловать во Флориду", — добавил он под снимком c рептилией на своей странице в Facebook.