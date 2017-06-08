Фото: songfestival.be

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала не может посетить Крым из-за оказываемого в ее стране давления. Соответствующее заявление сделал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

Ранее исполнительница крымско-татарского происхождения заявила, что хотела бы выступить в Крыму, но не может поехать на полуостров.

В свою очередь, 11 мая вице-премьер Крыма направил певице официальное письмо с приглашением посетить полуостров в любое удобное время. Чиновник отметил, что по косвенным признакам видно, что Джамалу данные приглашения тронули, и она хочет посетить родину. Мурадов выразил сожаление, что певица из-за давления со стороны определенных киевских кругов, властей и каких-то служб не посетила полуостров.

Вице-премьер подчеркнул, что приглашение для Джамалы все еще остается в силе.

"Мы ее всегда ожидаем и окажем необходимое гостеприимство", — отметил он.

Агентство пишет, что певица Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, родилась в 1983 году в Киргизии, однако в детстве переехала в село Малореченское под Алуштой. Там по-прежнему живут ее родные.