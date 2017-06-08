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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля во второй половине 2017 года, сообщает Lenta.ru.

Так, согласно выкладкам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, данный процесс будет связан со снижением ставки Банка России и с повышением ставки Федеральной резервной системы США.

Эксперт полагает, что доллар будет торговаться на уровне 58-60 рублей.

Советник по макроэкономике руководителя компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов предрекает, что доллар подорожает до 62 рублей.