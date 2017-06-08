Фото: nord-news.ru
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля во второй половине 2017 года, сообщает Lenta.ru.
Так, согласно выкладкам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, данный процесс будет связан со снижением ставки Банка России и с повышением ставки Федеральной резервной системы США.
Эксперт полагает, что доллар будет торговаться на уровне 58-60 рублей.
Советник по макроэкономике руководителя компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов предрекает, что доллар подорожает до 62 рублей.
Комментарии
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доллар будет торговаться на уровне 58-60 рублей.
Вот так ослабление, я доллар год назад по 70 взял. когда его сдать то можно будет, чтобы хотя бы в ноль выйти? через 10 лет?
поэтому и статьи заказные от тех, кто взял за дорого.... типа статьи подтолкнут к покупке и повышению цены...
перед НГ тоже, что не день, то рубль ослабнет, писали, а что на самом деле вышло?.... все с точностью до наоборот происходит
8.06.2017 15:46
гость
Ага, я со своими долларами уже 2ой год жду, когда 100р стоить будет