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Антимонопольщики в Алтайском крае признали Уральский банк реконструкции и развития нарушителем Федерального закона "О рекламе".

Как сообщили в региональном управлении ФАС, в ведомство обратился барнаулец, который получил от банка такое сообщение: "Владимир Романович! Рефинансирование кредитов других банков. Вы снижаете ставку, экономите на платеже, можете объединить несколько кредитов в один. Вам предварительно одобрена сумма 220000 руб. ПАО КБ "УБРиР".

При этом мужчина не являлся клиентом указанного банка и не давал согласия на распространение рекламной информации.

Комиссия УФАС признала эту рекламу ненадлежащей, выдано предписание о прекращении нарушения законодательства.

Кроме того, материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.