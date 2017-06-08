Фото: dronestack.co

Российские интернет-магазины могут освоить доставку товаров покупателям с помощью беспилотников до 2025 года. Об этом сказано в проекте Стратегии развития электронной торговли в РФ, которую подготовили Минпромторг и Сбербанк, передают "Известия".

Отмечается, что издание ознакомилось с проектом Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 годы и на период до 2025-го. В документе сказано, что в России должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, позволяющая доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене в течение трех суток.

Издание пишет, что для решения проблем логистики нужно госстимулирование и спецпрограммы: "развитие технологий и методов доставки, автоматизация и снижение себестоимости (дирижабли, дроны, 3D-принтеры и т.п.)".

В Сбербанке газете сообщили, что приоритетом стратегии более оперативной доставки товаров должно стать выполнение ряда мер государственной поддержки развития логистики.

В пресс-службе "Почты России" добавили, что тоже участвуют в обсуждении данной стратегии, отметив, что этот документ требует доработки в части создания нужных для россиян сервисов по развитию торговли в сети, включая качественную логистику.

При этом операторы интернет-торговли полагают, что сейчас в России нет нужного уровня заказов продукции в сети, чтобы было выгодно использовать БПЛА, как это делают, например, в Соединенных Штатах.