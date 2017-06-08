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Администрация Барнаула внесла ясность в ситуацию с закрытием одного из старейших кладбищ города для новых захоронений.

Напомним, ранее стало известно, что сити-менеджер Сергей Дугин подписал постановление, в котором речь шла о практике погребения усопших на территории Булыгинско-Кировского кладбища.

В настоящее время глава муниципальной Специализированной похоронной службы Виталий Иконников прокомментировал ситуацию, отметив, что часть кладбища будет доступна для захоронений.

"Булыгинско-Кировское кладбище было условно разделено на три участка. Участок площадью 12,6 гектара, имеющий въезд с улицы Кутузова, и один из земельных участков со стороны улицы Чернышевского площадью 16,8 гектара по причине превышения плотности захоронений закрыты для новых погребений", — отметил он.

Также Иконников добавил, что плотность погребений на участке площадью 9,9 гектара позволяет продолжить погребения именно в этой части кладбища.

"При плотности захоронений 30-35 в месяц действующий участок может быть использован по назначению в ближайшие десять лет. Таким образом, кладбище в целом не закрыто, подъезды ко всем трем участкам сохраняются", — уточнил глава Специализированной похоронной службы.

Также, по его словам, на всей территории Булыгинского кладбища возможно проведение подзахоронений при наличии ранее зарезервированных участков.