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Международный коллектив палеонтологов пересмотрел время и место возникновения человека разумного (Homo sapiens). Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованное в журнале Nature исследование.

Издание отмечает, что ученые нашли на территории современного Марокко останки самого древнего из известных науке представителя человека разумного. Таким образом, он обитал в северо-западной части Африки уже 300 тысяч лет назад.

Всего специалисты исследовали 22 фрагмента черепов, челюстей, зубов, ног и рук пяти людей, в том числе одного ребенка. От современных представителей Homo sapiens найденные останки отличает вытянутая задняя часть черепа и крупные зубы, что делает их схожими с неандертальцами. Также отмечается, что фигура у найденных Homo sapiens была более приземистой.

Отмечается, что до этого самыми древними останками человека разумного считались найденные на территории современной Эфиопии образцы возрастом 200 тысяч лет.

Эксперты полагают, что новая находка позволит продвинуться в понимании, как и когда появились неандертальцы и кроманьонцы (древние Homo sapiens).