В этом году медиагруппа "FM Продакшн" празднует свое 15-летие.

За годы работы медиагруппа объединила средства массовой информации Алтайского края и Республики Алтай – как онлайн, так и оффлайн-формата.

Сюда вошли 28 ведущих радиостанций Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Рубцовска, информационный портал Amic.ru и Служба Новостей "FM – Продакшн". Радиостанции Барнаула: НАШЕ Радио, Радио Дача, Радио Шансон, Русское Радио, Европа Плюс, Ретро FM, DFM, Эхо Москвы, Спорт FM, Радио МИР.

С 2013 года в медиагруппе открыто рекламное агентство "FM-Продакшн". Ежедневно в агентстве создается множество рекламных кампаний, которые позволяют эффективно развиваться бизнесу наших партнеров.

В честь своего дня рождения агентство решило запустить уникальную акцию для всех своих клиентов — "МедиаКуш". При размещении рекламы на радио или на Amic.ru в период с 01 мая 2017 года по 30 июня 2017 года включительно клиент получает возможность выиграть один из 15 призов, главный из которых — путевка на двоих в Дубай.

Перечень призов:

1. Главный приз – сертификат на тур на двоих за границу (ОАЭ, сентябрь 2017)



2. Билеты на концерт "Robbie Williams. The Heavy Entertainment Show" (Москва, сентябрь)



3. Сертификат на отдых на туристической базе в Горном Алтае на 10 человек (Горно-Алтайск, август 2017)



4. Билет в фан-зону на концерт "Европа Life" (включая трансфер) (Москва, июль 2017)



5. Билеты на концерт группы Nautilus Pompilius (Барнаул, октябрь 2017)



6. Сертификат на обучение в центре бизнес-мастерства "Харизма" (Новосибирск, август 2017)



7. Билеты на концерт резидента Comedy Club (Барнаул, июль 2017)



8. Билеты на концерт DJ Smash (Горный Алтай, август 2017)



9. Билеты на концерт Наргиз (Барнаул, октябрь 2017)



10. Билеты в аквапарк "Аквамир" (Новосибирск, июль 2017)



11. Билеты на российскую дрифт-серию RDS-2017 (Нижний Новгород, август 2017)



12. Сертификаты на 100 автомоек кузова (Барнаул)



13. Сертификат на языковые курсы (Барнаул)



14. Сертификаты на бизнес-ланчи (Барнаул)



15. Сертификаты на 100 чашек кофе

Розыгрыш призов будет проходить в период с 3 по 10 июля 2017 года.

Каждой компании – участнику розыгрыша будет присвоен индивидуальный номер. Печатаются купоны с номерами всех участников. Розыгрыш призов проводится в присутствии Комиссии по проведению розыгрыша в формате последовательного определения победителей из списка участников.

Выдача призов будет производиться по адресу: г. Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1, тел (3852) 22-99-92.