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Специальный закрытый предпоказ фильма Алекса Куртцмана "Мумия" с Томом Крузом в главной роли состоялся в среду, 7 июня, в барнаульском кинотеатре "Мир". За час до показа гости смогли в холле сфотографироваться с фараоном и его супругой, а также с настоящей мумией. Кроме того, вместе с радиостанцией "Европа-плюс" компания "Киномир" организовала специальную викторину. За правильные ответы зрители получали попкорн. Также желающие могли поучаствовать в различных конкурсах. Например, смастерить из туалетной бумаги свою мумию. Впрочем, главным событием вечера стал показ фильма "Мумия", где главную роль исполнил Том Круз.

Новая "Мумия" станет первой частью масштабного перезапуска Universal серии старых фильмов о монстрах. В планах студии в ближайшие годы выпустить "Франкенштейна" с Хавьером Бардемом, "Человека-невидимку" с Джонни Деппом и несколько других лент. Роль мумии исполнила актриса алжирского происхождения София Бутелла. Рассел Кроу появляется в фильме в образах доктора Генри Джекила и мистера Эдварда Хайда.

Отметим, что компания "Киномир" в последнее время активно организовывает подобные показы для кинолюбителей города. Так, в конце мая в кинотеатре "Арена" состоялся специальный показ пятой части "Пиратов Карибского моря".