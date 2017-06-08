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Верховная рада приняла закон, закрепляющий в качестве приоритета внешней политики Украины членство в НАТО, пишет РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 276 депутатов при минимуме в 226 голосов. На очереди — подписание проекта президентом страны Петром Порошенко.

В документе сказано о необходимости внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики". Депутаты предлагают закрепить пункт о том, что основными принципами внешней политики страны "являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

В текущем законодательстве есть схожая формулировка, однако она предполагает расширение связей с НАТО для достижения критериев, которые нужны для членства в альянсе.

В случае принятия документа он также коснется закона "Об основах национальной безопасности". В число приоритетов войдет интеграция страны в европейское политическое, экономическое, правовое пространство (получение членства в Евросоюзе) и в евроатлантическое пространство (для вступления в НАТО).

ТАСС добавляет, что 22 марта Рада приняла постановление об обращении к американскому Конгрессу с просьбой о существенном углублении двустороннего партнерства по безопасности между странами и предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО.

В постановлении было сказано, что, в отличие от долгосрочного вопроса обретения Украиной членства в Североатлантическом альянсе, предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом Штатов и не требует согласия всех стран-членов альянса. Также в документе говорится, что данный статус предоставлен не только государствам, находящимся в состоянии мира (Австралия, Новая Зеландия и Япония), но и государствам, которые находятся под угрозой военных действий (Южная Корея, Афганистан, Израиль).

Агентство напоминает, что в конце 2014 года парламент Украины внес два закона, отказавшись тем самым от внеблокового статуса страны. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: к 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость вооруженных сил Украины с армиями стран альянса.