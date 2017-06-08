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Посетители одного из бассейнов Кемерово получили удар током, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, инцидент произошел еще 4 мая в бассейне спорткомплекса в Рудничном районе. "Четыре женщины и трое малолетних детей получили поражение электрическим током, когда входили в воду", — отмечают в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Отмечается, что инструктор бассейна помогла женщинам и детям выйти из воды, при этом она сама получила поражение током. Затем персонал спорткомплекса доставил посетительниц с детьми в медицинское учреждение. Серьезных травм никто не получил.

В бассейне выявлены нарушения, при которых посещение бассейна небезопасно для жизни и здоровья.

Оказалось, что автоматический прибор, который должен блокировать попадание электричества в воду, не сработал. Расследование продолжается.