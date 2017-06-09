Государственная инспекция Алтайского края с недавних пор стала настойчиво рекомендовать застройщикам пройти государственную экспертизу своего проекта, даже если у них на руках уже есть заключение негосударственной. Из-за этого строители несут дополнительные затраты и затягивают сроки сдачи.



Например, новый жилой дом на улице Интернациональной практически достроен. Но люди в нем начнут жить, вероятно, нескоро. Практикой последних месяцев стало затягивание сроков ввода в эксплуатацию жилых объектов. На самом последнем этапе приемку дома может "завернуть" Государственная инспекция.



"Государственная и негосударственная экспертизы ничем не отличаются. Но каждый застройщик, который сегодня должен пройти госэкспертизу, – это потеря времени, дополнительных финансов, срыв сроков долевого строительства. А что такое срыв сроков долевого строительства? Это судебные разбирательства, санкции, штрафы и так далее", — сказал Игорь Перемазов, исполнительный директор Союза строителей Алтайского края.



Новую практику чиновники ввели после обрушения крыши ТЦ "Галактика". По словам Игоря Перемазова, всем застройщикам Госинспекция тогда выслала письмо с рекомендацией пройти дополнительную государственную экспертизу своих объектов. Власти подразумевают, что коммерческая компания может не так тщательно подойти к проверке объекта и, возможно, закрыть глаза на нарушения. Конечно, от предложения можно бы и отказаться, но, как грустно шутят строители, выйдет себе дороже.



"Это рекомендация, но каждый застройщик понимает, что в случае невыполнения этой рекомендации у него в дальнейшем могут появиться проблемы при вводе объекта в эксплуатацию. То есть в любом случае стройинспекция найдет те причины, моменты, которые потребуется дополнительно проработать", — продолжает Игорь Перемазов.



Эксперты строительного рынка полагают, что изобретение алтайских чиновников вносит определенный вклад в общее падение темпов строительства в крае. По данным Союза строителей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья в этом году в Алтайском крае сократился почти вдвое. Зинаида Замятина, директор негосударственной экспертной компании, говорит, что в других регионах такой практики нет, и опасается, что это может отразиться на инвестиционной привлекательности края. К тому же, считает Зинаида, документ, который выдается под видом государственной экспертизы, по сути, ею не является.

Материал телекомпании "Город".