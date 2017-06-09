Государственная инспекция Алтайского края с недавних пор стала настойчиво рекомендовать застройщикам пройти государственную экспертизу своего проекта, даже если у них на руках уже есть заключение негосударственной. Из-за этого строители несут дополнительные затраты и затягивают сроки сдачи.
Например, новый жилой дом на улице Интернациональной практически достроен. Но люди в нем начнут жить, вероятно, нескоро. Практикой последних месяцев стало затягивание сроков ввода в эксплуатацию жилых объектов. На самом последнем этапе приемку дома может "завернуть" Государственная инспекция.
"Государственная и негосударственная экспертизы ничем не отличаются. Но каждый застройщик, который сегодня должен пройти госэкспертизу, – это потеря времени, дополнительных финансов, срыв сроков долевого строительства. А что такое срыв сроков долевого строительства? Это судебные разбирательства, санкции, штрафы и так далее", — сказал Игорь Перемазов, исполнительный директор Союза строителей Алтайского края.
Новую практику чиновники ввели после обрушения крыши ТЦ "Галактика". По словам Игоря Перемазова, всем застройщикам Госинспекция тогда выслала письмо с рекомендацией пройти дополнительную государственную экспертизу своих объектов. Власти подразумевают, что коммерческая компания может не так тщательно подойти к проверке объекта и, возможно, закрыть глаза на нарушения. Конечно, от предложения можно бы и отказаться, но, как грустно шутят строители, выйдет себе дороже.
"Это рекомендация, но каждый застройщик понимает, что в случае невыполнения этой рекомендации у него в дальнейшем могут появиться проблемы при вводе объекта в эксплуатацию. То есть в любом случае стройинспекция найдет те причины, моменты, которые потребуется дополнительно проработать", — продолжает Игорь Перемазов.
Эксперты строительного рынка полагают, что изобретение алтайских чиновников вносит определенный вклад в общее падение темпов строительства в крае. По данным Союза строителей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья в этом году в Алтайском крае сократился почти вдвое. Зинаида Замятина, директор негосударственной экспертной компании, говорит, что в других регионах такой практики нет, и опасается, что это может отразиться на инвестиционной привлекательности края. К тому же, считает Зинаида, документ, который выдается под видом государственной экспертизы, по сути, ею не является.
Материал телекомпании "Город".
Комментарии
Вопросы к Госинспекции:
1. "Леруа Мерлен", который на Правобережном тракте в Барнауле, был направлен на госэкспертизу, где результаты проверки? где сообщение о том, что данный проект прошел госэкспертизу, на основании чего выдано разрешение на ввод в эксплуатацию? Как решен вопрос с очистными сооружениями данного объекта?
2. "Галактика" 1 этап строительства, где заключение экспертизы, не непонятный документ о конструктиве, не заключение о кап.ремонтных работах, а где положительное заключение на весь 1 этап строительства Галактики?
Ранее была такая информация: Кроме того, принято решение об отзыве заключения о соответствии выполненных на объекте работ. Это связано с необходимостью проведения дополнительных мероприятий по замене и усилению деформированных несущих конструкций. Также будет проведена повторная госэкспертиза всего проекта строительства и получения заключения экспертной организации. (http://www.amic.ru/news/379228/)
3. По городу полно объектов, по которым вопросы именно к ГАСНу, а не к экспертизам.
Балтийская, 63б. Как ГАСН не заметил строительства жилого дома вместо административного здания, документы были выданы на строительство административного здания, что было подтверждено паспортом объекта, а построен жилой дом. Как так?
4. Каким образом введены в эксплуатацию по нашему городу многочисленные многоэтажные гаражи без системы вентиляции, без системы пожаротушения, хотя в проектных работах это все было отражено? Как была произведена приемка работ ГАСНом?
5. Почему меры применены ко всем негосударственным экспертизам региона, тогда, как Леруа и Галактику, проверяла одна и та же экспертиза?
6. Может быть пора проверить саму работу ГАСНа?