Фото: youtube.com

Американское блогерское объединение The Slow Mo Guys разместило на видеохостинге YouTube ролик, в котором мужчина "принимает душ" с помощью гигантского надувного шара, наполненного водой. Об этом пишет Life.

На видео блогер Даниэль Грачи ложится под надувной шар, который наполняют водой. В момент, когда шар почти полностью скрывает мужчину, Грачи протыкает его отверткой, в результате чего на блогера выливаются литры воды.

Отмечается, что накачиванием шара водой занимался второй участник объединения — Гэвин Фри.

Ролик снят в технике slowmo (замедленная съемка). Он был опубликован в среду, 7 июня. За сутки его посмотрели около четырех миллионов раз.