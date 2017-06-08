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Компания "Газпром" до конца 2017 года построит более 1100 километров газопровода "Сила Сибири", передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Виталия Маркелова.

"В этом году планируем построить более 1100 километров", — отметил представитель "Газпрома". Общая протяженность газопровода составляет 3000 километров.

На 2018 год запланировано строительство еще 600 километров газопровода.

Также Виталий Маркелов отметил, что "Газпром" ведет переговоры, чтобы конкретизировать сроки начала поставки газа в Китай по "Силе Сибири".