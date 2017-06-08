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Comedy Woman, "Аншлаг" и Варвара. Какие звезды выступят летом в Яровом?

, ИА "Амител"
Все о том, что интересного произойдет в ближайшие месяцы на алтайском курорте

Одно из главных и популярных мест для туризма в Алтайском крае, аналог Турции – курорт Яровое – начнет встречать гостей с 9 июня. Как и в прошлые годы, на озеро Большое Яровое приедут сотни тысяч туристов со всей Сибири. В ближайшие два месяца гостей будут радовать своим творчеством именитые артисты, модные диджеи, известные за пределами страны. Рассказываем, кто приедет этим летом в Яровое из больших звезд.

Comedy Woman

В разные годы в Яровое приезжали резиденты Comedy Club, участники команды "Уральские пельмени". В прошлом сезоне необычайный фурор вызвал шоумен Александр Ревва, который провел несколько мероприятий на озере. Этим же летом на алтайском озере Яровое установят всероссийский рекорд по массовому лежанию звездочкой на воде. Ведущими в этом году станут звезды Comedy Women Екатерина Варнава и Наталья Еприкян (Наталья Андреевна). Мероприятие пройдет 15 июля.

Помимо звезд Comedy Women, также приедет ведущий программы Первого канала "Непутевые заметки" Дмитрий Крылов. Репортаж с Ярового покажут на российском телеканале. 

Кроме того, 15 июля Comedy Woman в полном составе выступит с концертной программой в клубе "Причал 22" при участии Олега Верещагина и Евгения Бороденко.

Варвара

Певица выступит 12 июня на праздновании Дня России в Барнауле. До этого же она примет участие в живом концерте в Яровом, где споет новые песни и любимые хиты. Кроме того, 10 июня в клубе "Причал 42" будут праздновать День пивовара.

Наргиз Закирова

8 июля состоится live-концерт самой неординарной и экстравагантной певицы современной эстрады с уникальными вокальными данными — Наргиз Закировой.

Светлана Рожкова и "Аншлаг"

Впервые в Яровом выступит и участница "Аншлага" Светлана Рожкова, которая представит новую программу. Выступление "главной свекрухи страны" состоится 30 июня.

22 июля в Яровое приедет Регина Дубовицкая, а вместе с ней и целая компания любимых актеров, известных по ТВ-программам "Аншлаг", "Смеяться разрешается", "Смех с доставкой на дом". Программу "Здравствуйте, мои дорогие!" можно будет увидеть в "Причале 42".

Audio Girls

8 июля в Яровом можно зажигать под Audio Girls - самый известный и успешный dj-дуэт. За 10 лет работы на сцене DJ Sandra & DJ Mila Freska доказали, что девушки DJ могут не просто ставить готовые миксы.

DENIS AGAMIROV

На сегодняшний день DENIS AGAMIROV – один из топовых диджеев страны, треки и ремиксы которого всегда приходятся по вкусу даже самым требовательным любителям клубов. Резидент и частый гость модных московских заведений. 5 июля танцуйте под него в Яровом.

Полина Шульга

С 9 по 15 июня и с 11 по 19 августа в Яровом будет выступать финалистка украинского шоу "Голос" Полина Шульга.

Джиган

22 июля, в самый разгар сезона, когда на пляже и в аквапарке будет по-летнему жарко, в клубе "Причал 22" будет по-настоящему горячо. Для гостей Ярового выступит Джиган.

 


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