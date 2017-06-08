Депутат Госдумы от алтайской "Справедливой России" Александр Терентьев проверит законность требований Госинспекции Алтайского края к частным строительным компаниям проводить повторную государственную экспертизу. Он направил официальный запрос в правительство Алтайского края и Минстрой РФ, сообщает пресс-служба партии.

В партию обратились представители некоторых алтайских строительных компаний, которые считают, что статистика ввода жилья в эксплуатацию в регионе может "рухнуть до нуля".

"27 января 2017 года они получили из Госинспекции документ, который рекомендует им провести государственную экспертизу проектной документации, на основании которой ведутся работы по строительству и реконструкции многоквартирных домов, социальных объектов и иных объектов с массовым пребыванием людей. Как уверяют застройщики, письмо только юридически носит рекомендательный характер, а на деле, в случае отказа исполнить его, ввод построенных зданий в эксплуатацию не будет осуществлен. Ряд строящихся объектов уже прошел негосударственную экспертизу, то есть предлагаемая экспертиза будет повторной и платной", — сообщили в пресс-службе партии.

ИА "Амител" неоднократно писало об этой ситуации.

С начала 2017 года многие застройщики Барнаула и Алтайского края объявили о сокращении объемов строительства более чем в два раза, переносе сроков начала строительства новых домов и ввода в эксплуатацию строящихся. Одна из причин — требование Госинспекции Алтайского края.

Так, в Барнауле, по данным на май 2017 года, введено 17 процентов из запланированных на год 425 тысяч квадратных метров. Это четверть от прошлогодних показателей.

Справедливороссы считают, что эта ситуация может больно ударить не только по застройщикам, но и по дольщикам, которым придется ждать заселения гораздо дольше запланированного.

Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов неоднократно пояснял позицию ведомства. Главное в данной ситуации — безопасность людей. Эти меры необходимы, чтобы выявить недобросовестные частные экспертные компании. Степанов заверил, что дополнительная проверка "повлияет не на сроки окончания строительства, а на качество и безопасность выполненных работ".

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В Алтайском крае из восьми повторно проверенных проектов (после частной экспертизы) в 2017 году только два содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов. Остальные были с существенными недостатками, в том числе влияющими на надежность и безопасность объектов.

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Эта тема стала актуальной в регионе после обрушения части кровли торгового центра "Галактика" в Барнауле в декабре 2016 года. Проект был с нарушениями, хотя прошел негосударственную экспертизу.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , депутаты Алтайского Заксобрания направили в Государственную думу проект закона с поправками в Градостроительный кодекс РФ. АКЗС предлагает ужесточить на уровне РФ требования к негосударственной строительной экспертизе из-за некачественного ее выполнения. В частности, увеличить стаж работы экспертов, увеличить количество аттестованных работников.

Сейчас по закону получить разрешение на строительство (кроме финансируемых за счет бюджета, в том числе автодороги, некоторые объекты культурного наследия и другие) можно как после государственной экспертизы проекта, так и негосударственной. У застройщика есть право выбора.

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