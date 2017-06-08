Четверг, 8 Июнь, 19:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,99
€ 64,15
Brent
$ 51,5
21°
Обь
402см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Энергоавария в Барнауле Дорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

Строители Алтая недовольны требованием повторной строительной экспертизы

, ИА "Амител"
Вопрос законности такого требования Госинспекции подняла партия "Справедливая Россия"

Фото: searchbiznes.ru

Депутат Госдумы от алтайской "Справедливой России" Александр Терентьев проверит законность требований Госинспекции Алтайского края к частным строительным компаниям проводить повторную государственную экспертизу. Он направил официальный запрос в правительство Алтайского края и Минстрой РФ, сообщает пресс-служба партии.

В партию обратились представители некоторых алтайских строительных компаний, которые считают, что статистика ввода жилья в эксплуатацию в регионе может "рухнуть до нуля".

"27 января 2017 года они получили из Госинспекции документ, который рекомендует им провести государственную экспертизу проектной документации, на основании которой ведутся работы по строительству и реконструкции многоквартирных домов, социальных объектов и иных объектов с массовым пребыванием людей. Как уверяют застройщики, письмо только юридически носит рекомендательный характер, а на деле, в случае отказа исполнить его, ввод построенных зданий в эксплуатацию не будет осуществлен. Ряд строящихся объектов уже прошел негосударственную экспертизу, то есть предлагаемая экспертиза будет повторной и платной", — сообщили в пресс-службе партии.

ИА "Амител" неоднократно писало об этой ситуации.

С начала 2017 года многие застройщики Барнаула и Алтайского края объявили о сокращении объемов строительства более чем в два раза, переносе сроков начала строительства новых домов и ввода в эксплуатацию строящихся. Одна из причин — требование Госинспекции Алтайского края.

Так, в Барнауле, по данным на май 2017 года, введено 17 процентов из запланированных на год 425 тысяч квадратных метров. Это четверть от прошлогодних показателей.

Справедливороссы считают, что эта ситуация может больно ударить не только по застройщикам, но и по дольщикам, которым придется ждать заселения гораздо дольше запланированного.

Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов неоднократно пояснял позицию ведомства. Главное в данной ситуации —  безопасность людей. Эти меры необходимы, чтобы выявить недобросовестные частные экспертные компании. Степанов заверил, что дополнительная проверка "повлияет не на сроки окончания строительства, а на качество и безопасность выполненных работ".

Читайте также: После ЧП в "Галактике" застройщики проводят новую экспертизу проектов домов

В Алтайском крае из восьми повторно проверенных проектов (после частной экспертизы) в 2017 году только два содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов. Остальные были с существенными недостатками, в том числе влияющими на надежность и безопасность объектов.

Читайте также: Проект нового "Леруа Мерлен" в Барнауле направили на повторную экспертизу

Эта тема стала актуальной в регионе после обрушения части кровли торгового центра "Галактика" в Барнауле в декабре 2016 года. Проект был с нарушениями, хотя прошел негосударственную экспертизу.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , депутаты Алтайского Заксобрания направили в Государственную думу проект закона с поправками в Градостроительный кодекс РФ. АКЗС предлагает ужесточить на уровне РФ требования к негосударственной строительной экспертизе из-за некачественного ее выполнения. В частности, увеличить стаж работы экспертов, увеличить количество аттестованных работников.

Сейчас по закону получить разрешение на строительство (кроме финансируемых за счет бюджета, в том числе автодороги, некоторые объекты культурного наследия и другие) можно как после государственной экспертизы проекта, так и негосударственной. У застройщика есть право выбора.

Читайте также: Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

8.06.2017 18:13
Rabochiy

Кому-то боком выйдет самодеятельность некоторых чиновников. В данной ситуации речь идет не столько о безопасности, сколько о бабках, о финансовых потоках, которые Степанов, очевидно, перенаправляет от негосударственной экспертизы в чей-то вполне определенный карман. Вопрос: когда будут опубликованы результаты (а не словесные выводы) экспертной проверки обрушения Ашана? Ответ - никогда, потому, что они не соответствуют выводам, заранее сделанным г-ном Степановым.

0  0
8.06.2017 18:45
Rabochiy

Сегодня в ГАСН, в ходе круглого стола по долевому строительству несколько застройщиков пожаловались, что с апреля не могут пройти повторную платную и не основанную на законе госэкспертизу. Это по поводу слов Степанова о невлиянии его инициативы на сроки сдачи жилья.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
19:08
Коротко о главном: закрытие кладбища, горячая вода и обзор пляжей Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 июня
18:49
Экс-главбух "Седьмой студии" Масляева признала свою вину 0
18:25
Ольга Бузова споет для петербуржцев на концерте в День России 0
18:12
Посольство США в Киеве не считает взрыв на своей территории терактом 0
17:50
Строители Алтая недовольны требованием повторной строительной экспертизы 2
17:32
Comedy Woman, "Аншлаг" и Варвара. Какие звезды выступят летом в Яровом? 0
17:22
Американец попытался ограбить банкомат с помощью экскаватора. Видео 0
17:15
Более 1100 километров газопровода "Сила Сибири" построят до конца 2017 года 1
17:06
Американский блогер искупался с помощью надувного шара с водой. Видео 0
16:50
Две иномарки столкнулись на перекрестке у ТРЦ "Галактика" в Барнауле. Фото 0
16:34
Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО 1
16:21
Барнаульцы посмотрели на Тома Круза на предпоказе фильма "Мумия" 0
16:17
Трое детей и четыре женщины получили удар током в кемеровском бассейне 1
16:04
Останки жившего 300 тысяч лет назад человека нашли в Марокко 0
15:49
Часть Булыгинского кладбища в Барнауле оставят для захоронений — мэрия 0
15:33
СМИ узнали сроки появления в России беспилотной доставки товаров 2
15:23
Банк в Алтайском крае накажут за рассылку назойливой рекламы 0
15:14
Рублю прогнозируют ослабление во второй половине 2017 года 6
15:04
Крымские власти объяснили, почему Джамала не может посетить полуостров 0
15:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за май 2017 года 0
14:51
200-килограммовый аллигатор столкнулся с самолетом в Орландо 3
14:34
Омич заснял изнасилование 13-летней девочки на мобильный телефон – СК 10
14:25
"Мама, я поел": барнаульская бургерная ответила на претензии прокуратуры 13
14:16
Дугин пообещал отремонтировать подъездные пути к больницам Барнаула 3
14:07
Двух молодых новосибирцев обвиняют в попытке убить женщину-таксиста 3
13:51
Движение перекроют в центре Барнаула в День России 1
13:36
Взрыв прогремел на территории посольства США в Киеве 13
13:24
"Начните с меня": губернатор Нью-Йорка призвал Трампа депортировать его 0
13:13
Алтайское масло по программе ООН ушло в страны Африки и Латинской Америки 10
13:04
Жительница Новосибирска оплатила коммуналку ради мести соседям 9
12:50
Рано радоваться: уровень рек в Алтайском крае может подняться из-за дождей 0
12:32
Житель Приамурья едва не сгорел заживо, пытаясь разрезать бочку с топливом 4
12:21
Штормпредупреждение из-за высокой пожароопасности продлили в Алтайском крае 0
12:13
Каждый шестой барнаулец планирует провести отпуск за границей — опрос 21
12:07
Ракета "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур после годового перерыва 2
11:51
СМИ: Меланья Трамп с сыном переедет в Белый дом на следующей неделе 1
11:33
Десятки зданий в Барнауле до сих пор не получили горячую воду 35
11:23
Охранявшая права детей чиновница в Барнауле осуждена за мошенничество 8
11:14
Назван ТОП-5 самых популярных кроссоверов в России 4
11:06
Постпред России объявил о возможной смене курса ЕС в отношении России 3
11:00
Компания Tele2 запускает новую услугу "Плюс навигация" 1
10:55
Губернатор Алтайского края утвердил 15 членов Общественной палаты 3
10:37
СМИ: молодежь станет одной из главных тем президентской кампании-2018 29
10:30
Первый официальный магазин Garmin открылся в Барнауле 4
10:29
Угон "Нивы" может стоить двоим жителям Тальменки пятилетки в колонии 0
10:17
Поклонская объяснила, почему пользуется сразу двумя служебными квартирами 30
10:08
Булыгинское кладбище закрывают для захоронений в Барнауле 3
10:00
Первый открытый чемпионат Барнаула по дуатлону пройдет в День России 1
09:56
Двум иностранцам на Алтае грозят сроки за незаконное пересечение границы 2
09:43
"Президентские спортивные игры" проходят в Алтайском крае 1
09:29
Оливер Стоун назвал причину создания документального фильма о Путине 12
09:18
Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 13 человек 0
09:09
Мужчина скончался посреди улицы в Новосибирске – очевидцы 5
09:00
Как привести себя в форму к летнему сезону? 3
08:59
Режиссер Учитель сообщил о персональном письме от Поклонской 42
08:39
Пробки в четыре балла ожидают жителей Барнаула утром 8 июня 0
08:24
И тут Остапа понесло: вспоминаем лучшие цитаты из фильма "12 стульев" 23
08:19
18-летнего россиянина расстреляли в американском штате Мэриленд 2
08:06
Здравствуй, лето! Барнаульцы открыли сезон фото с городских пляжей 64
08:00
День рождения секции "Мастербол" прошел в СК "Темп" 0
07:47
Копай. Греби. Худей: инфографика о том, как дача помогает делать фигуру 11
07:36
Где в Барнауле можно искупаться? Обзор открытых бассейнов 7
07:22
"Мумия" с Томом Крузом, "Анна Каренина" и другие премьеры недели 0
07:03
Квартиру в два уровня продают в тихом центре Барнаула за 11 млн руб. Фото 7
06:51
Как для жителей Алтайского края изменилась плата за коммуналку с 1 июня? 7
06:35
Завораживающие фото океана: огромные волны и удивительные обитатели 2
06:23
Авиашоу, фестиваль кино и концерт Варвары. Куда сходить на День России в Алтайском крае? 0
06:01
Общественная палата Алтая создана не для революций: интервью с Коршуновым 2
05:06
Град, грозы и ливни обрушатся на Алтайский край 8 июня 1
04:12
Мужчинам в Мадриде запретили раздвигать ноги в транспорте 11
03:06
Единый реестр коррупционеров создадут в России 8
02:01
Вассерман рассказал, когда Запад отменит санкции против России 1
01:02
США могут сократить на $100 млрд расходы на ядерное вооружение 0
00:01
Российский компьютер "Эльбрус" от "Росэлектроники" будет дороже MacBook 8

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.