Фото: russian.rt.com

Неизвестный в штате Мэриленд (США) предпринял попытку ограбить банкомат с помощью похищенного перед этим экскаватора, сообщает RT.

Злоумышленнику удалось почти полностью уничтожить автомат, однако деньги он так и не извлек. При этом американец нанес ущерб государственной собственности на 10 тысяч долларов.

Сейчас полицейские пытаются установить личность преступника.

В сети появилась запись с камер наблюдения, на которой видно, как мужчина, орудуя ковшом, разламывает корпус банкомата.