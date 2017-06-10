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Трехдневные выходные в Алтайском крае стартуют со штормовой погоды — в регионе в субботу, 10 июня, ожидаются дожди с грозами и градом.

"На большей части территории края дождь,местами сильный дождь, гроза, град", — сообщает Гидрометцентр. Днем в крае температура составит +18...+23 градуса, в юго-восточных районах до +28 градусов.

Ветер будет юго-западным, 12-18 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров.

В краевой столице временами дождь, гроза, возможен град. Днем в Барнауле +20...+22 градуса. Ветер будет юго-западным, до 17-22 метров в секунду.