Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров на участке 15 соток продают в Барнауле за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на улице Пенаты в Центральном районе. В доме имеется пять комнат.

Также автор объявления указывает, что в коттедже три санузла, есть постирочная, гардеробные, выполнен отличный ремонт.

Читайте также: Квартиру с сауной и кинотеатром продают в Барнауле за 19,5 млн рублей. Фото

Также имеется сауна, спортивный зал, гараж на два автомобиля.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется зона барбекю, баня, теплая беседка, бассейн.

Читайте также: Коттедж с бассейным комплексом и камином продают в Барнауле за 25 млн руб.