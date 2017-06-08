"Кинотавр"
7 июня в Сочи стартовал главный российский кинофестиваль "Кинотавр". Дамы в шикарных нарядах, красные ковровые дорожки, известные актеры, актрисы и режиссеры российского кино — Instagram заполнили снимки с открытия кинофестиваля. Не обходится и без ярких персонажей. Например, Александр Ревва пришел на мероприятие в образе из новой комедии "Бабушка лёгкого поведения".
"Кинотавр-2017": главные наряды церемонии открытия. В Сочи приехали Елизавета Боярская, Марина Александрова, Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa) и другие звезды. Вечером 7 июня в Сочи стартовал один из важнейших отечественных киносмотров — фестиваль "Кинотавр". Гостями красной дорожки стали Елизавета Боярская, Марина Александрова, Светлана Ходченкова и многие другие знаменитости. Одним из самых интересных платьев красной дорожки оказалось то, которое выбрала Елизавета Боярская. В Сети образ актрисы уже получил самые противоречивые отзывы: кто-то посчитал наряд необычным и изящным, кому-то он показался чересчур вызывающим. "Кинотавр" проходит в Зимнем театре в Сочи. Смотр продлится до 14 июня. #showbusiness1#шоубизнес#знаменитости#кинотавр#2017#сочи#наряд#взаимныелайки#взаимныеподписки#комментируй#следуйзамной#лайки
Всем доброго утра! Ещё немного о событиях вчерашнего дня;) Побывала и посмотрела на красную дорожку Кинотавра✅ Теперь можно будет детям рассказывать;) Погода была очень пасмурная, да и сегодня солнышко не радует, но все равно как в тропиках🏝🏝🙈Впечатлений очень много, посмотрим, что будет сегодня! #trip #travel #summer #sochi #сочи #кинотавр #кинотавр28 #кинотаврсочи #кинотавр2017 #краснаядорожка #краснаядорожкасочи
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Путин и Стоун
Американский режиссер Оливер Стоун два года снимал документальный фильм "Интервью с Путиным", который, по мнению Стоуна, поможет не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США.
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Американские СМИ раскритиковали режиссера за фильм, увидев в ней антиамериканизм. А что говорят российские пользователи соцсетей?
"США снимут фильм про Путина. Прям сразу братьями станем", "как бы война теперь не началась..!", "да он им и нужен, только чтоб на нем деньги делать, никто и ничто не улучшится", комментируют новость россияне.
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Странный шатер в Мизюлинской роще
Барнаульца насторожило событие, которое горожанин наблюдает в Мизюлинской роще. Там появился шатер, и уже третий день слышна музыка, приходят люди: от бабушек до детей. Смущенный житель краевой столицы обратился к барнаульцам с целью выяснить, "что это вообще за мероприятие и насколько это законно".
"Так, пора снимать вилы со стены", "сходи да посмотри" — тут же откликнулись на вопрос горожанина пользователи соцсетей. Кто-то из комментаторов разместил фото афиши мероприятия, увиденной на днях.
"В отсутствие горячей воды"
7 июня по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле должны были дать горячую воду, однако из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы, не во всех домах города появилась вода.
"Что-то не верится", "хорошо хоть воду до свадьбы включат, помыться успею", "Как нет воды? Я уже в ванной лежу" — так реагируют горожане, которым уже дали горячую воду, те, кто еще в ожидании, и те, кому еще предстоит пережить отключение. Не обходится без обсуждения темы водонагревателя и взаимопомощи тем, кто скоро окажется без горячей воды.
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