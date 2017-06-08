"Кинотавр"

7 июня в Сочи стартовал главный российский кинофестиваль "Кинотавр". Дамы в шикарных нарядах, красные ковровые дорожки, известные актеры, актрисы и режиссеры российского кино — Instagram заполнили снимки с открытия кинофестиваля. Не обходится и без ярких персонажей. Например, Александр Ревва пришел на мероприятие в образе из новой комедии "Бабушка лёгкого поведения".

#сочи#кинотавр#куценко#я#лето2017#лето Знаю, что фотка не удачная, извиняйте😉И я и Гоша подустали....😜 A post shared by Kira (@kirairaaaaa) on Jun 7, 2017 at 5:41pm PDT

Церемония открытия фестиваля "Кинотавр" председатель жюри Евгений Миронов #кинотавр #сочи A post shared by Inna (@_inna.borodina_) on Jun 7, 2017 at 9:47pm PDT

Кинотавр начался удачно..)) @svetlana_khodchenkova 🔥🔥 #сочи #кинотавр #весельеначинается A post shared by Pablo Derevyanko (@pablo_derevyanko) on Jun 7, 2017 at 9:02am PDT

#Богини на кортах ! 🔥🔥🔥 #кинотавр2017 #кинотавр A post shared by rudovanata (@rudovanata) on Jun 7, 2017 at 11:06am PDT

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Путин и Стоун

Американский режиссер Оливер Стоун два года снимал документальный фильм "Интервью с Путиным", который, по мнению Стоуна, поможет не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США.

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Американские СМИ раскритиковали режиссера за фильм, увидев в ней антиамериканизм. А что говорят российские пользователи соцсетей?

"США снимут фильм про Путина. Прям сразу братьями станем", "как бы война теперь не началась..!", "да он им и нужен, только чтоб на нем деньги делать, никто и ничто не улучшится", комментируют новость россияне.

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Странный шатер в Мизюлинской роще

Барнаульца насторожило событие, которое горожанин наблюдает в Мизюлинской роще. Там появился шатер, и уже третий день слышна музыка, приходят люди: от бабушек до детей. Смущенный житель краевой столицы обратился к барнаульцам с целью выяснить, "что это вообще за мероприятие и насколько это законно".

"Так, пора снимать вилы со стены", "сходи да посмотри" — тут же откликнулись на вопрос горожанина пользователи соцсетей. Кто-то из комментаторов разместил фото афиши мероприятия, увиденной на днях.

"В отсутствие горячей воды"

7 июня по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле должны были дать горячую воду, однако из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы, не во всех домах города появилась вода.

"Что-то не верится", "хорошо хоть воду до свадьбы включат, помыться успею", "Как нет воды? Я уже в ванной лежу" — так реагируют горожане, которым уже дали горячую воду, те, кто еще в ожидании, и те, кому еще предстоит пережить отключение. Не обходится без обсуждения темы водонагревателя и взаимопомощи тем, кто скоро окажется без горячей воды.