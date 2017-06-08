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Американское посольство в Киеве не рассматривает как теракт взрыв неустановленного устройства, который прогремел на территории диппредставительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом", — цитирует агентство сообщение на официальной странице дипмиссии в Facebook.

В ведомстве подтвердили, что в ночь на четверг, 8 июня, действительно имел место "инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства". При этом в пресс-службе подчеркнули, что в результате взрыва не было пострадавших, собственность посольства не получила никаких повреждений.

Сейчас диппредставительство работает в штатном режиме и тесно сотрудничает с местными правоохранителями, которые занимаются расследованием происшествия.

РИА Новости добавляет, что расследование обстоятельств начала Служба безопасности Украины.