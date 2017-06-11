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Похолодание ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 11 июня — дневные температуры составят не больше 22 градусов.

"На большей части территории дождь, гроза, местами град, в предгорьях сильный дождь", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Днем в регионе +17...+22 градуса. Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду с усилением до 20 метров.

В Барнауле временами дождь, гроза, возможен град. Температура составит +18...+20 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, при грозе днем порывы до 18 метров.