Как принимают законы в Алтайском крае. Инфографика

Государственная дума — безусловно, главный законодательный орган страны. В Алтайском крае новые законы рождаются в стенах Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС). Инициировать новый закон или правки в действующий могут не только депутаты краевого парламента, но только через их голосование законопроект становится законом.

Более подробно о том, что такое АКЗС, на что имеют право депутаты и какие значимые законы они приняли в последние несколько лет, читайте в проекте-справке ИА "Амител" под названием "Гид по АКЗС".

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