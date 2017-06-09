Проблему лекарственного обеспечения обсудили на межрегиональной научно-практической конференции, которая прошла в Барнауле.

В Алтайском крае 284 села, где нет аптек и ФАПов, там в общей сложности проживает около 30 тысяч человек. И тенденции к снижению количества таких населенных пунктов не предвидится. Как правило, в малонаселенных селах проживают пожилые люди, которым регулярно нужны лекарства. И встает вопрос, как им доставлять лекарственные средства.

В Алтайском крае собираются запустить социальный проект "Доставка лекарств на дом". Для реализации необходимо получить право на выездную торговлю. А это не так просто сделать.

Его уже поддержали депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, молодежный парламент региона. Кроме того, инициативу отправили на рассмотрение в Минздрав России. В случае положительного ответа поддержку проекта попросят у губернатора Алтайского края.

Если удастся осуществить задуманное, то наш регион станет первым в России, где лекарство будут доставлять на дом. Этот проект актуален и для других субъектов страны. В частности, для Дальнего Востока и Сибирского федерального округа. Важно, что для реализации проекта требуется не большое финансирование.

"Средства нужны только на транспорт. Мы можем попросить, допустим, три машины. Остальные расходы, в том числе по отгрузке и доставке, будут идти со стороны государственных аптек. Но должно быть разрешение на выездную форму торговли", — рассказала заместитель министра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.

Когда в регион придет ответ от Минздрава России — неизвестно. Предположительно, к концу года ситуация должна проясниться.