Фото: rusdialog.ru

Начинающая певица и известная телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова выступит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в День России. Об этом сообщает ИА Nation News.

Уточняется, что выступление Бузовой продлится порядка 25 минут. Точных данных о том, какие из своих шести песен исполнит певица, пока нет.

Вместе с Бузовой развлекут гостей артистка музыкального лейбла Black Star Клава Кока, а также кавер-группа James Bond, DJ Цветкоff и Анна Седакова.

Читайте также: Развод в соцсетях: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов порвали отношения?

Отмечается, что в конце вечера пройдет всероссийская акция: люди по всей стране будут исполнять гимн РФ.