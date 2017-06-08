Фото: quicknews.eu

Бывший главный бухгалтер некоммерческой организации "Седьмая студия" Нина Масляева, которую обвиняют в хищении около 1,3 миллиона рублей, заявила, что дала признательные показания и заключила досудебное соглашение со следствием, передает "Интерфакс".

В четверг, 8 июня, в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о законности ее ареста, Масляева подчеркнула, что заключила соглашение со следствием с самого начала. При этом бывший главный бухгалтер отметила, что суд не учел этого.

"Я не снимаю своей вины. <...> Я все готова сделать и готова сотрудничать со следствием. Прошу отпустить меня под домашний арест", — приводит агентство ее слова.

Отмечается, что Пресненский суд столицы 27 мая удовлетворил ходатайство следствия и заключил Масляеву под стражу до 19 июля. 8 июня суд признал данный арест законным. Таким образом, обвиняемой придется остаться под арестом до 19 июля.

Агентство напоминает, что Масляеву вместе с экс-гендиректором "Седьмой студии" Юрием Итиным обвиняют в хищении денег путем мошенничества в особо крупном размере. Отмечается, что своими действиями злоумышленники нанесли ущерб в размере 1,286 миллиона рублей, которые были выделены из бюджета на проекты по развитию театрального искусства.

Итин в данный момент находится под домашним арестом, он категорически отрицает свою вину.