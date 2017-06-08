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Посетители зоны отчуждения Чернобыльской АЭС смогут остановиться в первом хостеле, начавшем свою работу. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Facebook-страницу госагентства Украины по управлению этим регионом.

Отмечается, что хостел "Полесье" открылся на улице Кирова в Чернобыле. Он может принять одновременно 100 посетителей. В заведении оборудованы как одноместные комнаты, так и двухместные. В номерах присутствуют плазменные телевизоры, душ, туалет и бесплатный интернет.

Данных о тарифах на размещение пока нет, уточняет издание.

Глава агентства Виталий Петрук отметил, что совершенствование инфраструктуры чернобыльской зоны отчуждения — это важнейшее направление работы предприятий региона.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС — это территория, подвергшаяся радиационному загрязнению из-за аварии на АЭС в 1986 году. В нее входят части Полесского и Иванковского районов Киевской области, где находится электростанция и река Припять. В зону запрещен свободный доступ.