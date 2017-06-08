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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что времена, когда глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров был заядлым курильщиком, остались в прошлом. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге Захарова напомнила, что ранее министр действительно был заядлым курильщиком, однако сейчас "он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет. Буквально до пары в день".

Дипломат отметила, что это скорее стало традицией, чем ежедневной необходимостью. После переговоров глава МИД может поддержать с коллегами беседу, в том числе выкурив сигарету, уточнила Захарова. "Но еще раз говорю, что времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом", — подчеркнула она.

Агентство напоминает, что Лавров ранее был известен как заядлый курильщик и, в частности, в начале 2000-х активно боролся с антитабачной кампанией в ООН. Являвшийся тогда постпредом Лавров отказывался перестать курить в здании, отмечая, что комплекс организации — это международная территория, поэтому тогдашний генсек Кофи Аннан должен был перед запретом посоветоваться с дипломатами.