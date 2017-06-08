Законопроект о запрете технологий обхода блокировок сайтов внесен в ГД

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий возможность легального использования технологий для "обхода блокировок" сайтов в сети Интернет, сообщает "Интерфакс".

Соответствующая инициатива размещена в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно пояснительной записке, инициатива предлагает установить запрет на использование на территории РФ "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен".

Кроме того, проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен.

За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим "обход блокировок" сайтов.

Авторы инициативы заявляют, что в настоящее время существует возможность обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в поисковиках, а также часто используются технологии, позволяющие обойти блокировку запрещенных ресурсов. Используются технологии, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети.