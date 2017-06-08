Представитель Transparency International Russia Глеб Гавриш выразил удивление в связи с резонансом вокруг ситуации с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, передает РИА Новости.

"Вы знаете, я должен сказать, что, во-первых, мы удивлены несколько этим резонансом, поскольку речь шла о не очень большом имуществе по сравнению с другими антикоррупционными расследованиями, которые публикуются в последнее время. Там, конечно, нельзя говорить о чем-то совсем чудовищном", — сказал он.

Он также отметил, что организация не планирует удалять со своего сайта информацию об имуществе, якобы принадлежащем Поклонской, содержащую, по мнению депутата, клеветническую и провокационную информацию о ней.

Ранее сообщалось, что Поклонская попросила ФСБ проверить Transparency после сообщения о квартире в Донецке.