Фото: avito.ru

Коттедж площадью 170 квадратных метров продают в барнаульском поселке Борзовая Заимка за 9 999 999 рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на улице Академической. "Построен дом из газобетона "3ЯБ", имеет автономную систему отопления, водоснабжения и водоотведения, отделан белым, силикатным кирпичом с утеплителем из полистирола/10см, пластиковые окна, металлическая дверь", — сказано в объявлении.

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На участке находится кирпичная баня, гараж на два автомобиля, хозблок, летний санузел, теплица, фруктово-ягодные посадки, деревья.

Покупателю коттеджа предлагается своеобразный подарок – вся мебель стоимостью более одного миллиона рублей.

