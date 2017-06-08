Обыск в офисе общественной организации "Русь сидящая" проходил в рамках доследственной проверки по делу о хищении бюджетных средств, пишет "Интерфакс".

"Это была доследственная проверка. Видимо, поступил сигнал о хищении бюджетных средств, которых у нас нет", — сообщила директор организации Ольга Романова.

По ее словам, обыск проводили четверо сотрудников УБЭП, с ними были двое общественных наблюдателей. "Они (сотрудники УБЭП) забрали все, что хотели, какие-то финансовые документы", — добавила Романова.

Представитель организации Сергей Шаров-Дэлоне сообщил, что обыски не были связаны с расследованием по делу "Седьмой студии".

"Нет, нет. Серебренников — это бюджетные деньги, у нас бюджетных средств нет в принципе", — заявил он.

Пока не удалось получить комментариев со стороны правоохранительных органов по поводу обысков в "Руси сидящей".