"Яндекс" написал самую банальную песню на основе российской попсы

Сервис "Яндекс.Музыка" проанализировал тысячи российских популярных песен и составил топ самых банальных треков, а также написал композицию из слов, которые чаще всего в них повторяются, пишет "Лента.Ру".

Специалисты проанализировали песни российских исполнителей, выяснили, что чаще всего встречаются слова "любовь", "день", "боюсь" и "глаза".

Самая банальная песня, по версии "Яндекс. Музыки", должна выглядеть так:

Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твое сердце.

Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Наиболее заурядные тексты у следующих представителей шоу-бизнеса: SEREBRO, "Время и Стекло", Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, "Фиксики", ВИА "Гра" и Dan Balan.

Самыми экзотическими композициями стали "Доители изнуренных жаб" Александра Лаэртского, "Патимэйкер" Пики, "Гибралтар-Лабрадор" Вячеслава Бутусова, "Нина" группы НОМ, "Любовь" группы Воплі Відоплясова.