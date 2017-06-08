"Яндекс" написал самую банальную песню на основе российской попсы

Сервис "Яндекс.Музыка" проанализировал тысячи российских популярных песен и составил топ самых банальных треков, а также написал композицию из слов, которые чаще всего в них повторяются, пишет "Лента.Ру".
Специалисты проанализировали песни российских исполнителей, выяснили, что чаще всего встречаются слова "любовь", "день", "боюсь" и "глаза".
Самая банальная песня, по версии "Яндекс. Музыки", должна выглядеть так:
Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твое сердце.
Я только за,
Если мы с тобой это,
А?
Наиболее заурядные тексты у следующих представителей шоу-бизнеса: SEREBRO, "Время и Стекло", Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, "Фиксики", ВИА "Гра" и Dan Balan.
Самыми экзотическими композициями стали "Доители изнуренных жаб" Александра Лаэртского, "Патимэйкер" Пики, "Гибралтар-Лабрадор" Вячеслава Бутусова, "Нина" группы НОМ, "Любовь" группы Воплі Відоплясова.
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