Путин пошутил над опаздывающей делегацией Китая

Президент России Владимир Путин перед началом встречи с главой КНР Си Цзиньпином пошутил над опаздывающей китайской делегацией, сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров. Путин пошутил с сидящим напротив Си: "Один боец!" — написал Смирнов в своем Twitter.
Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июня 2017 г.
Путин пошутил с сидящим напротив Си: Один боец! pic.twitter.com/CFJwbO2zPJ
Комментарии