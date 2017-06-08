Путин пошутил над опаздывающей делегацией Китая

Президент России Владимир Путин перед началом встречи с главой КНР Си Цзиньпином пошутил над опаздывающей китайской делегацией, сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров. Путин пошутил с сидящим напротив Си: "Один боец!" — написал Смирнов в своем Twitter.