По факту незаконного выделения мэрией Полевского одной из жительниц города земельного участка, находящегося в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи, возбуждено уголовное дело, пишет Znak.

Фигурантов в деле пока нет. Сотрудники СКР устанавливают чиновников, причастных к совершению преступления.

По версии следствия, с ноября 2014-го по май 2015 года чиновники администрации Полевского предоставили местной жительнице под индивидуальное жилищное строительство участок в зоне высоковольтной ЛЭП. Женщина построила на участке дом и баню, но по закону в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи не должно быть каких-либо строений.

В итоге женщина сейчас не может пользоваться постройками. Ей был причинен и материальный ущерб в виде денег, потраченных на строительство.