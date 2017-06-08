Обнародованы кадры задержания администратора одной из "групп смерти" в соцсети. МВД провело операцию при содействии коллег из управления "К" МВД РФ, уголовного розыска и отдела "К" по Челябинской области.

Администратором группы, в которую входили 32 человека, оказался 26-летний житель Москвы. Он давал участникам сообщества задания, главной целью которых было причинение вреда здоровью детей, а также доведение их до суицида.

7 июня Владимир Путин подписал закон, согласно которому за создание в интернете "групп смерти" грозит уголовное наказание.