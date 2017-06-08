Патриарх Кирилл заявил, что 200 новых храмов для Москвы мало

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что двести новых храмов не смогут вместить всех верующих столицы, пишут "Ведомости".

"Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет", — сказал патриарх на аудиенции с главами дипломатических миссий стран Латинской Америки в Москве.

В рамках "программы-200" в столице уже открыли 40 новых храмов. Программа стартовала в 2010 году. Ее идея принадлежала самому патриарху Кириллу, указавшему, что плотность храмов в Москве в расчете на количество православных недостаточная.

Программа изначально предусматривала строительство 200 храмов в спальных районах города, значительно удаленных от центра. После присоединения к Москве новых территорий советник мэра Москвы и патриарха, куратор программы Владимир Ресин заявил, что нужно будет построить 350 церквей.

Позже патриарх отметил, что строящиеся по программе храмы должны вмещать не менее 500 человек, поскольку "небольшие и маленькие храмы вместимостью 200-300 человек не отвечают требованиям". Ресин же заявил, что "объекты должны вмещать как минимум тысячу прихожан".