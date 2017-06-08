Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента России Владимира Путина выделить ему помещение в центре Москвы для Института мировых цивилизаций, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников издания, Жириновский написал Путину письмо. Он отметил, что сейчас институт находится в одном помещении с центральным аппаратом ЛДПР, и места не хватает.

Для предоставления нового помещения политик попросил дать распоряжение министру экономического развития Максиму Орешкину, которому подведомственно отвечающее за федеральную собственность Росимущество, пишет РБК.

Институт мировых цивилизаций был создан 31 марта 1999 года. Его учредителями выступают сам Жириновский и ЛДПР.