В Костромской области взорвали заброшенную телевышку высотой 350 метров, находившуюся в ветхом состоянии, пишет "Лента.Ру".

Специалисты осуществили плановый подрыв конструкции, оцепив близлежащую территорию.

Радиотелевизионная мачта А-330, которая располагалась в деревне Ушково Галичского района, была самой высокой в России заброшенной телевышкой. Ее построили в 1992 году, чтобы обеспечить хорошее качество сигнала в регионе. Незадолго до сдачи в эксплуатацию объект был заморожен из-за проблем с финансированием.

Вышка привлекала экстремалов — с нее прыгали парашютисты, роупджамперы и бейсеры.