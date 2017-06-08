Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за указания недостоверной информации в декларации, пишет "Газета.RU" со ссылкой на украинское "Радио Свобода".

В расследовании программы "Схемы" указывается, что в Гамбурге и Лос-Анджелесе есть имения, которыми пользуется семья Кличко, однако они не указаны в электронной декларации мэра.

Как сообщается, НАБУ начало уголовное производство после обращения юристов Центра противодействия коррупции.