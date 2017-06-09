Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил разрешить судам выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания, пишет RT.

Депутат отметил, что намерен обсудить инициативу с экспертами, подчеркнув, что поддержка такой идеи есть, а Европа, по его словам, рано или поздно придет к понимаю того, что смертная казнь должна применяться как высшая мера наказания.

"Я предлагаю, и это моя позиция, все-таки прописывать в приговоре и давать оценку о том, чтобы применять меру наказания в виде смертной казни в отношении террористов, но отсрочить ее исполнение до момента, как появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять", — заявил глава комитета Госдумы.

По его словам, необходимо позволить судам "принимать такие решения": "Приговор выносить, но не применять смертную казнь. Пусть отбывает наказание, но я думаю, что рано или поздно придет понимание того, что с такими лицами нужно поступать самым жестким образом".