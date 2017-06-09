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Путин заявил, что в США меняются президенты, но не политика

, ИА "Амител"
Об этом президент России заявил в интервью Оливеру Стоуну

Фото: Moscow-baku.ru

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что политика в США остается неизменной, несмотря на смену лидеров, пишет RT.

"При этом вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет", — сказал Путин Стоуну.

Ранее Стоун заявил о своем желании  с помощью фильма о Путине повлиять на отношения России и США. В интервью он заявил, что хочет донести до американцев подлинные высказывания российского лидера, "не в американском дубляже".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.06.2017 01:46
vasya_facebook

По этому передайте г..ну Жереновскому, что накрывать поляну в ГД в честь, ну которая совпала с выборами Д.Трампа, было опрометчиво.

Ну, это я мягко выразился. Этому г..ну должно быть понятно, о чем я.

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9.06.2017 02:11
vasya_facebook

Да, к стати, расчитывать на памятник Владимиру Великодушному над мавзолеем Владимира Бездушного ( ну там площадка, прям как раз) не стоит.
Максимум (на что можно расчитывать) на какойнибудь аул.

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9.06.2017 02:21
vasya_facebook

А как там Вика? А?

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