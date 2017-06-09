Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что политика в США остается неизменной, несмотря на смену лидеров, пишет RT.
"При этом вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет", — сказал Путин Стоуну.
Ранее Стоун заявил о своем желании с помощью фильма о Путине повлиять на отношения России и США. В интервью он заявил, что хочет донести до американцев подлинные высказывания российского лидера, "не в американском дубляже".
“As Americans in Washington say, he is our greatest threat. You decide.” The Putin Interviews with @TheOliverStone premieres 6/12. #Showtime pic.twitter.com/Rqv35U1J93— Showtime Doc Films (@SHO_Docs) 8 июня 2017 г.
Комментарии
По этому передайте г..ну Жереновскому, что накрывать поляну в ГД в честь, ну которая совпала с выборами Д.Трампа, было опрометчиво.
Ну, это я мягко выразился. Этому г..ну должно быть понятно, о чем я.
Да, к стати, расчитывать на памятник Владимиру Великодушному над мавзолеем Владимира Бездушного ( ну там площадка, прям как раз) не стоит.
Максимум (на что можно расчитывать) на какойнибудь аул.
А как там Вика? А?