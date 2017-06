Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что политика в США остается неизменной, несмотря на смену лидеров, пишет RT.

"При этом вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет", — сказал Путин Стоуну.

Ранее Стоун заявил о своем желании с помощью фильма о Путине повлиять на отношения России и США. В интервью он заявил, что хочет донести до американцев подлинные высказывания российского лидера, "не в американском дубляже".

“As Americans in Washington say, he is our greatest threat. You decide.” The Putin Interviews with @TheOliverStone premieres 6/12. #Showtime pic.twitter.com/Rqv35U1J93