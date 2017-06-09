Число верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца в столичном храме Христа Спасителя, превысило отметку в полмиллиона человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова.

За день в храм приходит от 18 до 48 тысяч человек. Люди отстаивают в очереди около девяти часов. "Длина очереди достигает в среднем трех километров", — отметил Волков.

30 мая глава синодального информационного отдела церкви Владимир Легойда назвал очередь к мощам святого Николая "маленьким подвигом". Для многих, по его словам, это паломничество станет первым шагом на пути к вере.

Мощи доставили в Москву 21 мая, они будут доступны верующим до 12 июля. После их отвезут для поклонения христианам в Петербург. Там они пробудут до 28 июля.