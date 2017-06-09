В Курортном районе Санкт-Петербурга с рельсов сошла электричка, сообщает городское управление МЧС.
Инцидент произошел в 22.40 8 июня на перегоне у поселка "Белоостров". Электричка направлялась из Санкт-Петербурга в Кирилловское.
Два вагона сошли с рельсов полностью, а один — частично. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и аварийно-восстановительные бригады.
Пассажиров отвезли к ближайшему населенному пункту. Информации о пострадавших пока нет.
В результате аварии оказался заблокированным один из трех железнодорожных путей.
Причиной аварии могли стать действия машиниста.
Электричка сошла с рельсов в Белоострове https://t.co/gAyniCj8mH pic.twitter.com/H2YOfnOjiy— ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 8 июня 2017 г.
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