В Курортном районе Санкт-Петербурга с рельсов сошла электричка, сообщает городское управление МЧС.

Инцидент произошел в 22.40 8 июня на перегоне у поселка "Белоостров". Электричка направлялась из Санкт-Петербурга в Кирилловское.

Два вагона сошли с рельсов полностью, а один — частично. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и аварийно-восстановительные бригады.

Пассажиров отвезли к ближайшему населенному пункту. Информации о пострадавших пока нет.

В результате аварии оказался заблокированным один из трех железнодорожных путей.

Причиной аварии могли стать действия машиниста.