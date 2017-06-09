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Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия погибла, попав под колеса электрички в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Источник сообщил, что 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково — Москва.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что инцидент произошел в четверг, 8 июня, в 10:35 по московскому времени. Собеседник агентства рассказал, что пожилая женщина переходила ж/д пути в неустановленном месте.
В пресс-службе УМВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины на путях, не уточнив подробностей. В справочной службе столичной скорой помощи агентству сообщили, что скончалась пожилая женщина с точно таким же именем и возрастом.
Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС. В 1943 году Леонид Хрущев, который являлся летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого Никита Хрущев удочерил девочку.
Комментарии
Я надеюсь, что внучек Наших Кумиров участь быть сбитой электричкой не ждёт, и Им хватит средств на ладу калину?
Внучка и приёмная дочь..... Чёт не соображу как так.
9.06.2017 08:49
- гость -
Прочитай текст полностью. Все написано.
Ваши кумиры вообще бы лучше не плодились. Как и вы.
Коту без мозгов.
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Стерилизация поможет воплощению твоей мечты.А где случайно пропустят,то газ и печи завершат.
как посмотреть архив амика?
9.06.2017 08:31
- гость -
А кто у вас кумир?
Вы бы уж чётко писали.