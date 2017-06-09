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Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия погибла, попав под колеса электрички в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Источник сообщил, что 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково — Москва.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что инцидент произошел в четверг, 8 июня, в 10:35 по московскому времени. Собеседник агентства рассказал, что пожилая женщина переходила ж/д пути в неустановленном месте.

В пресс-службе УМВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины на путях, не уточнив подробностей. В справочной службе столичной скорой помощи агентству сообщили, что скончалась пожилая женщина с точно таким же именем и возрастом.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС. В 1943 году Леонид Хрущев, который являлся летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого Никита Хрущев удочерил девочку.