Фото: ford.at

Заторы в четыре балла образовались на дорогах Барнаула утром в пятницу, 9 июня, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение авто по проспекту Космонавтов, в районе его пересечения с улицей Попова, а также на проспекте Строителей на пересечении с проспектами Красноармейским и Ленина.

Также заторы наблюдаются на пересечении Власихинской улицы с улицей Малахова и шоссе Ленточный Бор, на улицах Георгиева, Советской Армии и Челюскинцев, а также на отрезке проспекта Красноармейского.

Скорость движения машин на вышеназванных участках равна 5-10 километрам в час.