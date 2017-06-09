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Пассажирский автобус столкнулся с двумя микроавтобусами в Заокском районе Тульской области. В результате ДТП погибли пятеро, еще четыре человека получили травмы. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы областного УМВД Андрея Ярцева.

Он уточнил, что авария произошла в 3:10 на 135-м км федеральной трассы "Крым". Ехавший из Орла в Москву автобус Mercedes врезался в два микроавтобуса, которые стояли на обочине. От сильного удара в первой маршрутке на месте погибли пять человек, еще четыре пострадали. Всего в транспортном средстве находилось 11 человек. Во втором микроавтобусе и в самом автобусе, предположительно, погибших и пострадавших нет.

Уточняется, что микроавтобусы с курскими номерами тоже ехали в сторону Москвы.

Всего в большом автобусе находилось 16 человек, а в другом микроавтобусе — семеро.

На месте ЧП работают полицейские, спасатели и скорая помощь.

Движение на участке, где произошло ДТП, не затруднено. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.