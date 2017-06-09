Фото: rodnyegoroda.ru

Торжественное мероприятие в честь Дня России и открытия большой детской игровой площадки пройдет в Октябрьском районе Барнаула в понедельник, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Гостей праздника, который пройдет в сквере "Химик" по адресу: улица Германа Титова, 9, ждут выступления лучших детских творческих коллективов района, а также концерт группы "25 кадр". Мероприятие начнется в 17:00.

В сообщении отмечается, что игровой комплекс, размеры которого составляют 25х15 метров, а стоимость равна порядка 2 млн рублей, включает в себя две двойные качели, большой домик с горками и турниками, а также песочницу. Для удобства родителей малышей на площадке установлены лавочки.