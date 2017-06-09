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Пассажир скончался в московском аэропорту Домодедово сразу после прилета из Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 7 июня. В медслужбу аэропорта поступил вызов, после того как одному из пассажиров прилетевшего из Новосибирска рейса стало плохо. Врачи сразу же прибыли на борт воздушного судна, но, несмотря на своевременную реанимацию, не смогли спасти мужчину.

Некоторые СМИ написали, что в самолете погиб Александр Деревянко, дважды безуспешно баллотировавшийся в Государственную думу — по спискам КПРФ и от Российской партии пенсионеров. В последней со ссылкой на дочь Деревянко подтвердили, что он скончался в столице. Причиной смерти стал сердечный приступ.

По словам члена президиума центрального совета политической силы Владимира Ворожцова, Деревянко в Москве встречался с руководством партии.

Он отметил, что погибший не являлся членом партии, однако ранее баллотировался от "пенсионеров" в ГД и собирался активно участвовать в политической жизни партии. Ворожцов выразил соболезнования семье погибшего.