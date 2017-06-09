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"Немножко симпатичен": Путин рассказал о своем отношении к Маккейну

, ИА "Амител"
Президенту РФ в американском политике нравится последовательность и патриотичность

Фото: repeatme.ru

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него вызывает симпатию американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской риторикой.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны", — цитирует Путина РИА Новости.

При этом президент подчеркнул, что люди, подобные Маккейну, "живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее".

По мнению Путина, такие люди не умеют переступать через свое прошлое. Также глава государства подчеркнул, что у России и США сегодня имеются общие угрозы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.06.2017 09:31
4ugun

"Также глава государства подчеркнул, что у России и США сегодня имеются общие угрозы."

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